Erdoğan: Abbas'ın bizden özür dilemesi lazım

Erdoğan, Rize'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında konuşan Erdoğan, "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" dedi.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI



İsrail'in Gazze saldırılarına da değinen Erdoğan, "Kimin ne dediğine bakmadan harekete geçtik. İnsani yardımlarda Gazze'ye en fazla yardım malzemesi götüren ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

"SAYIN ABBAS'IN BİZDEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

"Bazı siyasi partiler; Hükümet, Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun." diyen Erdoğan, "Size davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" dedi.