Erdoğan: Alevi-Sünni ayrımı yapana lanet olsun

Erdoğan, Antalya'da düzenlediği mitingde konuştu. "Aleviyim" videosu çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha önce 'Her türe saygımız var' diyerek hedef alan Erdoğan, bu kez "Alevi-Sünni ayrımı yapana lanet olsun" dedi.

Erdoğan: Alevi-Sünni ayrımı yapana lanet olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya mitinginde, "Alevîyim. Samimî Müslüman'ım" videosu paylaşan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine hedef aldı.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na söylediği Alevilik sözleri şu şekilde:

"ALEVİ-SÜNNİ AYRIMI YAPANA LANET OLSUN"

Ülkeyi yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, mezhebini sormadık. Ne diyor bay Kemal 'ben Aleviyim' diyor. Şimdiye kadar bunu niye söylemedin?

Bu ülkeyi Alevi - Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun. Her türlü mezhep ayrımcılığına biz son verdik.

ERDOĞAN: ALEVİLİĞİNİ YAŞA AMA ANLATMAYA GEREK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Her türe saygımız var" sözleriyle seslenmişti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na şu sözleri söylemişti:

"ALEVİ'YE DE SAYGIMIZ VAR. HER TÜRE SAYGIMIZ VAR"

Ya sana kim dedi, Alevi misin, değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var, her türe saygımız var. E bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok. Bu tablo CHP'yle hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen bizi bile rahatsız ediyor. CHP'nin arkasına takılıp giden diğer partilerdeki kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusu. Aynı ittifaka mensup birilerinin, her gün millete vatana bayrağa, ezana, can feda edilecek değerlere hakaretlerini bu kardeşlerimiz daha ne kadar sineye çekecek?

ALEVİ DERNEKLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Erdoğan, "Sana kim dedi, Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var" sözlerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat tepki göstermişti.

Cumhuriyet TV'ye Ebru Birçak Edebali’ye konuşan Cuma Erçe Kılıçdaroğlu'nun kimliğini açıklamak zorunda bırakılmasını insan hakları ihlali olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videouyu çekmesini uzunca bir süredir miting meydanlarında kimliği üzerinden yapılan saldırıların sonucu olarak yorumlayan Erçe, "Aday olmasının önünde en büyük engel olarak sunulmuştur. Bu yaklaşımı esefle kınıyorum" dedi.

Cuma Erçe, Erdoğan'ın Alevilerden "tür" diye bahsetmesine "Evet biz İnsan-ı Kâmil olma yolunda ilerleyen bir inanca sahibiz, biz 72 milleti aynı nazarda görmeyeni kendimizden saymayan bir inancız. Biz çocuk yaşta evlenmeyi caiz sayan bir inancı temsil etmiyoruz. Bu haliyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz" diyerek yanıt verdi. E

Erdoğan'ın bu ifadeyi hakaret manasında söylediğini bildiklerini dile getiren Erçe, "Aleviliği inkar ediyorlar. İnkar etmekle de kalmıyorlar imha etmeye çalışıyorlar. Şimdi bunu asimile yoluyla yapmaya çalışıyorlar. Gün geliyor bizi folklorik bir topluluk olarak değerlendiriyorlar, gün geliyor bizi ayrı bir türmüş gibi değerlendiriliyor. Ama ben bu ülkede yeniden laik, demokratik bir Cumhuriyet rejiminin inşa edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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