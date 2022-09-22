Boş market arabasını TL değil Euro doldurdu

Milli Gazete'nin haberine göre, çektiği sosyal medya videolarıyla tanınan ve 500 bin den fazla takipçisi olan Aytaç Arslan'ın, son videosu büyük ilgi gördü.

Almanya'da asgari ücretle bir saat çalışanın 10 Euro ile marketten neler alabileceğini gösteren bir video sosyal medyada viral oldu.

Saatlik asgari ücreti 12 Euro olan bir ülkede 10 Euro ile markete giren Aytaç Arslan, birçok ürün satın aldı.

Arslan'ın 10 Euro'ya marketten satın aldığı ürünler arasında, muz, 8 yumurta, çikolatalı puding, patates kızartması, tavuk kanadı, patates cipsi, fındıklı çikolata ve jöle yeraldı.

TÜRK İSYAN ETTİ

Aytaç Arslan videoyu "Almanya'da 10 Euro'luk market alışverişi (Almanya'da asgari saatlik maaş 12 Euro)" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'de alım gücünün çok düşük olduğunu belirten bir vatandaş "Ülkemizde asgari ücret 5 bin 500 TL. Bir işçinin hafta bir gün tatil yaptığını varsayarsak 26 gün çalışıyor. 5 bin 500 TL'yi 26 güne böldüğümüzde bir işçinin günlük kazancı yaklaşık 212 TL oluyor. 8 saat çalışan bir işçinin saatlik kazancı ise 26.5 TL oluyor. 26.5 TL'ye marketten bırakın hepsini bir kaçını bile almamız imkansız. İşte Türk insanının düşürüldüğü durum. Almanya bizim neyimizi kıskanacak" dedi.