Erdoğan vatandaştan sabır istedi: Avrupa'da şu an marketlerin rafları boş dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bu yıl Şubat ayının başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız." demişti.

Bugünkü konuşmasında ise Erdoğan vatandaşlardan sabır istedi ve "Biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından bazı detaylar şu şekilde:

- Aziz milletim, sevgili Kütahyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne büyük coşku. Kütahya bugün kendine yakışanı farklı bir şekilde, bu Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yerine getiriyor.

- Dumlupınar Zafer'inin 100. yıl dönümü vesilesiyle Kütahya'ya gelerek, hem bu zaferin yıl dönüm coşkusunu sizlerle paylaşacak, hem de eserlerimizin toplu açılışını yapacağız.

- Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol ter ve kanla döşendi.

- Çanakkale'den Kut'ul Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı, Sevr Anlaşması ile adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını işgale başlayan düşman, karşılaştıkları zorluklarla, bu görevi Yunan'a bırakmıştır. Mustafa Kemal, Kocatepe'de yeni bir destanın adeta girizgahını yapmıştır.

- Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasını devralan Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yol ter ve kanla döşendi.

- Yunan çekilirken ordusunun büyük bir bölümünü zayiat olarak bırakmıştır. Bu millet o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü.

- Milletimiz ebedi vatanı vatanı Anadolu'daki istikbaline sahip çıkmakta kararlı olduğunu dosta düşmana göstermiştir.

- Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023'e hazır mıyız? Kapı kapı yeni bir fethe hazır mıyız? Büyük taarruz öncesi de tıpkı bugün olduğu gibi askeri güçten mali kaynaklara kadar bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Mücadelenin sadece silahla, parayla değil asıl imanla, inançla kazanıldığını herkes gördü.

- Büyük taarruz öncesi 100 bin kişilik kuvveti cephenin gerisine ulaştırma başarısı bile başlı başına dünya harp tarihine geçecek taktiktir. Allah Allah nidalarıyla 2 gün içinde Afyon'daki tüm cepheleri yerle bir etmiştir. Akşama doğru yükselen sela sesleri, Afyon şehrinin kurtuluşunun müjdesini veriyordu. 30 Ağustos günü aynı durum Kütahya'da yaşanmıştır. Yunan ordusu 4 gün içinde komutanlarının esir düşmesiyle tamamen dağılmış, bozguna uğramıştır. Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birlikleri kovalamayı sürdürmüştür. 9 Eylül'de nihai amaca ulaşılmıştır.

- İşte bu Ağustos gününün 100. yılı vesilesiyle baş komutan Mustafa Kemal Paşa'yı, Fevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa'yı subayından erine her bir kahraman askerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.

- Milletimizin son iki asrı kayıplar ve yeniden ayağa kalkmalarla geçmiştir. 6 asırlık cihan devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de hep inancımızı kavi umudumuzu diri tuttuk. Bugün aynı sembolü ben Kütahya'da görüyorum. Bu sayede her badireyi atlattık, oyunları bozduk. Sabreden kimse zafere ulaşır. Milli Mücadele'yi kazanan milletimiz cumhuriyetin kuruluşunun ardından hayal ettiği müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek zorunda kalmıştır.

- İkinci dünya savaşı sonrası bizden zor şartlarda kalkınma mücadelesine girenler kısa sürede yol alırken biz her 10 yılda yaşadığımız darbelerle sürekli patinaj yaptık. Bu kendi eksiklerimizden kaynaklanan bir durum değildi. Türkiye'nin geri kalması için kurulan mekanizmalar o kadar güçlüydü ki, iyi niyetli hamleler yetmiyordu. Özal, Erbakan'ın gösterdiği yerli ve milli duruşu takdirle anıyoruz.

- Hükümete geldiğimizde 2 asırdır altyapısı ihmal edilmiş, ekonomisi güdük bırakılmış, siyasi askeri gücü törpülenmiş Türkiye aldık. Türkiye'nin asırlık altyapı eksiklerini 20 yılda tamamlayacak hamle başlattık.

- Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyanın dengeleri altüst olurken biz hedeflerimize doğru yürüyüşümüze ara vermedik. Demokraside de her kesimden vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini geliştirerek tüm çarpıklıkları ortadan kaldırdık. Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sırada mıydı? Gabar'a, Cudi'ye Tendürek'e Bestler Deresi'ne girdik mi? Tüm terör inlerini bunların kafalarına geçirdik mi?

- Bu mücadele elbette kolay gerçekleşmedi. Attığımız her adımda nice engellerle karşılaştık. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetler yanında küresel ve bölgesel gelişmelerde Türkiye'yi stratejik ülke haline getirdik. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var. Ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın AB'den ABD'sine kadar. Gelişmiş ülkelerin sorunları yokmuş gibi davrandıklarına. Onların başındaki kara bulutların felaket yağmurları bizimkiyle mukayese edilemez. Doğal gaz bulamıyorlar, AB'de marketlerin rafları boş.

- Tarım Kredi Kooperatifleriyle vatandaşa ürünleri ucuza satmaya başladık, bu artarak devam edecek. 1300 marketi süratle 3000'e çıkartacağız ve vatandaşım Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek. Türkiye küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır. Yılbaşından sonra uyguladığımız politikaların olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdik, eksikleri de süratle tamamlıyoruz. 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz. 2071 idealimiz gelecek, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.

- Bir asır önce Büyük Taarruzu ve ülkemizi nasıl istiklale kavuşturduğumuzu konuşmuştuk. Türkiye'yi bu günlere getirdiğimizi konuşmuştuk. Yaptığımız yatırımlara, eserlerle, hizmetlerle Kütahya'nın da çehresini değiştirdik. 20 yılda Kütahya'ya toplamda 26 milyar liralık yatırım yaptık. Bunu biz yaptık.