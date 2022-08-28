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Melih Gökçek'le tanışan dolmuş şoförü köşeyi döndü: 302 milyon TL'lik yol ihalesi

Dolmuş şoförüyken AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'le tanışan Mustafa Akan’ın şirketi Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 302 milyon TL’lik, AKP’li İsmail Keleş’in şirketi ise 107 milyon TL’lik yol yapım ihalesi aldı.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 02:40
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Melih Gökçek'le tanışan dolmuş şoförü köşeyi döndü: 302 milyon TL'lik yol ihalesi

Melih Gökçek'le tanışan dolmuş şoförü köşeyi döndü: 302 milyon TL'lik yol ihalesi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği iki ihalenin daha yandaşlara verildiği açıklandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları’nın 4 Ağustos tarihinde Düzce Çevre Yolu’nun yapımı için düzenlediği ihale 302 bin 611 bin TL’ye Söğüt İnşaat’a verildi. Bu şirketin sahibinin Mustafa Akan olduğu biliniyor. Akan’ın ismi AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde hemen her belediye ihalesinde öne çıkıyordu.

DOLMUŞÇULUKTAN İHALE PATRONLUĞUNA

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ankara’da dolmuşçuluk yaparken yolu Melih Gökçek ile kesişince kaderi değişen Mustafa Akan’ın şirketi Söğüt İnşaat’a ABB Belediye Meclisi kararları ile çok sayıda haksız emsal artışı da sağlandı. Belediyeden milyonlarca liralık arsa ihaleleri alan şirket, Gökçek döneminde belediyenin içme suyu, kanalizasyon ve asfalt ihalelerinin büyük çoğunluğunu aldı. Söğüt İnşaat, belediyeden aldığı ihalelerle sermayesini katlayarak artırdı.

Söğüt İnşaat kamudan son 10 yılda 20 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 8 milyar TL’yi aşıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017 yılındaki Anayasa referandumu döneminde Söğüt Havacılık A.Ş.’den uçak kiralamıştı. Soylu’nun şirketi Engin Sigorta tarafından Söğüt Havacılık Şirketi’nden kiralanan uçak için 165 bin TL ödenmişti. Söğüt Havacılık’ın da Söğüt İnşaat’ın da sahibi olan Mustafa Akan’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

ESKİ AKP YÖNETİCİSİ

Karayolları, 28 Temmuz’da Ordu-Ulubey-Gölköy Yolu’nun yapımı için düzenlediği ihaleyi de 107 milyon 87 bin TL’ye Sarıosmanoğlu İnşaat’a verdi. Bu şirketin sahibi ise Aynı zamanda AKP’nin eski Trabzon İl Başkan Yardımcısı ve il genel meclisi üyesi de olan İsmail Keleş.

Keleş, Marmaris Okluk Koyu’na inşa edilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazlık sarayının da yollarını yapmıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılında Okluk Koyu yol yapımı ihalesini 32 milyon TL’ye alan Sarıosmanoğlu İnşaat, 16 kilometre yol yaptı ve yol inşaatı için bir de Ula ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde 16 bin 272 metrekarelik “ormanlık alanda” asfalt tesisi kurdu.Sarıosmanoğlu İnşaat, son 4 yılda kamudan 12 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 1 milyar 37 milyon TL’yi aşıyor.

YİNE 'PAZARLIK' USULÜ

Milyonlarca liralık iki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

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ALLAH DOYURSUN GÖZUNÜZÜ.
28.08.2022 02:52
ALLAHTAN KORKMAZ KULDAN UTANMAZ HARAM YEMEKTEN ŞAŞMAZLAR.  
 
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