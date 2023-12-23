Erdoğan. 'Bölücü alçaklardan hesap misliyle sorulmuştur ve sorulmaya devam edilecektir'

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan. 'Bölücü alçaklardan hesap misliyle sorulmuştur ve sorulmaya devam edilecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada,"Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın 6 askerimizi şehit ettiğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı başka bir açıklamada ise Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK ile çıkan çatışmalar sonrası 6 kahraman askerimizin daha şehit olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan 12 askeriniz için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, başsağlığı mesajının ardından bölücü terör örgütlerine karşı operasyonların devam ettiğini ve tek bir terörist bile kalmayana kadar operasyonlara devam edeceklerini duyurdu.

"BÖLÜCÜ ALÇAKLARDAN DÖKTÜKLERİ KANIN HESABI MİSLİYLE SORULMUŞTUR VE SORULMAKTADIR"

"Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum" diyen Erdoğan, açıklamasının devamında "Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır" dedi.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir" dedi.

"ALLAH KAHRAMAN ASKERLERİMİZİ MUZAFFER EYLESİN"

Türkiye'nin Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelesinde kesinlikle geri adım atmayacağını belirten Erdoğan, "Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

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