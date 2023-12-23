Irak'ın Kuzeyinde 6 kahraman askerimiz daha şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-kilit harekatı bölgesinde, askerlerimiz ile üs bölgemize girmeye çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimizin şehit olduğunu ve 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

13 HAİN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, çatışmalar sonrası ilk belirlemelere göre 13 hain teröristin etkisiz hale getirildiğini ve belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatlarının da devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık, açıklamasının devamında şunları söyledi, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz"

Bölgede çatışmaların hala devam etmekte olduğu ve belirlenen hedeflere ani hava harekatları yapıldığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önce Irak'ın kuzeyinde buluna Hakurk'ta 22 Aralık Cuma günü bölücü terör örgütünün saldırısı ve sonrasındaki temasta 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıklamıştı. Daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise yaralanan 4 askerden 3'ünün şehit olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında:

"Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.