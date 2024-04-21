Erdoğan Hamas ile görüştü. İsrail ilk tepkisini böyle verdi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Hamas siyasi büro başkanı ile Dolmabahçe’de görüşmesinin ardından tepkisini sosyal medya hesabından verdi. Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Müslüman Kardeşlerin tecavüz katliam, cesetlere saygısızlık ve bebek yakma anlamına geldiğini ve bundan dolayı Erdoğan’ın utanması gerektiğini belirtti.

ERDOĞAN-HANİYYE BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma ofisinde yaptığı görüşmede HAMAS’ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyye ile yüz yüze görüştü. Yapılan görüşmede İsrail’in Gazze’de uyguladığı saldırılar ve bölgedeki kalıcı barışın sağlanması ile yapılaması gerekenler ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’nin Filistinlilere yapılan zulme, uluslararası boyutta dikkat çekilmesi için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve kalıcı ateşkesin uygulanması ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını belirtti.

Ayrıca yapılan görüşmede, bölgede kalıcı barışın sağlanması için bağımsız bir Filistin Devletinin kurulması gerektiği Erdoğan tarafından belirtilirken, İsrail’in katliamlarının bir nebze de olsa dindirilebilinmesi için insani yardımların devam ettiğini söyledi.

İSRAİL İLE TİCARET

Geçtiğimiz haftalarda Ticaret bakanlığı tarafından İsrail ile yapılan ticaretlerde 54 kalem ürün grubuna kısıtlama getirildiğini açıklamıştı. Yapılan ikili görüşmede bu konuda ele alındı.

Erdoğan bölgeye bugüne kadar 45 bin ton insani yardımın gönderildiğini belirtirken, İsrail ile yapılan ticarete getirilen kısıtlamalar dahil İsrail’e yönelik bir takım yaptırımların da hayata geçirildiğini belirtti.

HANİYYE’NİN 3 ÇOCUĞU İSRAİL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail’in 10 Nisan Çarşamba günü Gazze’ye yönelik yaptığı hava saldırısında, İsmail Haniyye’nin 3 çocuğunun içinde olduğu araç vurulmuş, saldırıda Haniyye’nin 3 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Erdoğan ile Haniyye görüşmesinde bu saldırı da gündeme alındı. Erdoğan, Haniyye’ye İsrail saldırısında hayatını kaybettiği 3 çocuğu için başsağlığı dileklerinde bulundu.

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın Aksa Tufanı diye isimlendirdiği saldırılar sonrasında İsrail, Gazze’ye yönelik kara harekatını başlattı. İsrail saldırılarında bugüne kadar 35 binden fazla sivil hayatını kaybederken, dünyada kilometre başına insan yoğunluğunun en fazla olduğu Gazze’de yıkılmadık bina kalmadı. Yüzbinlerce sivil Refah kentine geçti.

İsrail bir sonraki hedefinin Refah olduğunu defalarca kez açıklasa da, İran ile aralarındaki gerilimden dolayı henüz Refah kentine bir kara harekatına başlayamadı.