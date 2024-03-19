Erdoğan hangi yol ayrımında?

DEM’liler 31 Mart yerel seçimi öncesi AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a önemli mesajlar verdiler.

Yaklaşık sekiz yıldır aktif siyasette yer almayan eski milletvekili Leyla Zana, dedi ki:

-“Sayın Cumhurbaşkanı ‘süreci dondurucuya kaldırdım’ diyor. Artık miadı geçmek üzere, bence dondurucudan çıkarıp bu işi esastan ele almak gerekiyor…”

2019’da seçildikten sonra görevden alınıp yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk de Zana’ya şu sözlerle destek verdi:

-“AKP bu politikayla yürüyemez, gün geçtikçe kaybediyorlar.

Biz bu ülkede diyalog ve barış istiyoruz. Silahlı çatışmanın sorunu çözmeyeceğini zaten söylemiştik.

Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden?

Derin devleti ikna edemez çünkü.

Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler.

CHP istese de bütün devleti, derin devleti ikna edemez. “

Ahmet Türk, “AK Parti ile görüşmeleriniz var mı?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

-“Resmî görüşmelerimiz yok ama Meclis’ten isimlerle görüşüyoruz, onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar.”

AKP’liler rahatsızsa Erdoğan rahat mı?

1 Nisan’dan sonra yeni bir çözüm süreci mi başlayacak?

Bu sorunun yanıtı acaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu benim son seçimim" açıklamasına ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şu açıklamasında mı gizli?

-"Ayrılamazsın. Türk Milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizleri görmek istiyoruz…"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş ve Kuruluşun 100. yılında Bahçeli yeni yüzyılda 22 yıldır tek başına iktidarda olan Erdoğan’dan kurtarılacak ne bekliyor?

PKK teröründen kurtarma mı?

Teröristan’dan mı kurtarma?

Sığınmacılardan mı kurtarma?

Kendisinin neden olduğu ekonomik krizden mi kurtarma?

Şeriat devleti isteyenlerden mi kurtarma?

Anayasanın ilk 4 maddesinin değişerek; Türk Bayrağı adına karşı çıkan, Kürdistan eyaleti kurulmasını isteyen HÜDA PAR’dan mı kurtarma?

Büyük Orta Doğu Projesi’nin eş başkanlığından kendisini kurtarma mı?

5’li çete hegemonyasından Türkiye’yi kurtarma mı?

Anayasa Mahkemesi’nden kurtulma mı?

Özgür medyadan kurtulma mı?

Cemaat ve tarikatların yuvalandığı devlet yapısından Türkiye’yi kurtarma mı?

Yoksa yeniden olmasını cansiperane istediğiniz Erdoğan aday olmazsa;

-AKP’nin dağılacağından mı endişelisiniz, MHP’nin iktidarı kaybedeceğini mi düşünüyorsunuz Devlet Bahçeli?

Leyla Zana’nın, Ahmet Türk’ün ve DEM’in açık çağrıları karşısında Erdoğan, yerel seçimden sonra 2. çözüm süreci açısından hangi adımları atar?

Devlet Bahçeli bu adımlara nasıl bakar?

Erdoğan hangi yol ayrımında?

Gitmek mi zor, kalmak mı zor?

Şunu vurgulamalıyım;

1 Nisan’dan sonra yaşanacak zam tsunamisi Erdoğan’ın erken seçimle finale gidişinin başlangıcı olur.