Türkiye'ye doğru yola çıktı. Tüm zamanların rekorunu kıracak

Türkiye genelinde bu kez sıcaklık yükselmesi uyarısı yapıldı. Afrika üzerinden ülkemize yaklaşan sıcak hava kütlesinin tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırması bekleniyor

Yağışlı ve serin hava kütlesinin ülkemizi terk etmesinin ardından aşırı sıcak hava uyarıları gelmeye başladı. Yaklaşan Afrika sıcaklıkları tüm Türkiye'de vatandaşlara ter döktürecek türden bir sıcaklığın yaşanmasına neden olacak. Daha yaz ayları başlamadan rekor sıcaklık artışı bekliyor.

Kış mevsiminin ardından bahar ayları yaşanmadan birçok ilde yaz sıcaklıkları görülmeye başlandı. Uzmanlar bu sıcaklıkların daha da artacağını belirterek vatandaşları uyarıyor. Tabiri yerinde ise seçimin hemen ardından yüksek sıcaklıklar tüm Türkiye'yi kavuracak. Hava sıcaklıklarının 1 ve 2 Nisan tarihlerinde beklenenin çok üzerinde artış göstermesi bekleniyor.

SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son açıklamasında şu an mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıklarının daha artacağını bildirildi. Meteoroloji ayrıca Güney Ege ve Batı Akdeniz'de görülecek toz taşınımı nedeni ile de vatandaşları uyardı.

İstanbul'da hava yarın puslu ve bulutlu 20 derece, Ankara'da hava bulutlu ve 25 derece, İzmir'de hava bulutlu ve 30 derece, Adana ve Hatay'da bulutlu ve 30 derece olacak.