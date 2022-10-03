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İsrail'den göç dalgası açıklaması. On binlerce mülteciyi kabul etmeye hazırız

İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 01:16
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İsrail Rusya ve Ukraynadan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını bildirdi

İsrail'den göç dalgası açıklaması. On binlerce mülteciyi kabul etmeye hazırız
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İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi. Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

ASKERLİK KORKUSUYLA ÜLKESİNİ TERK EDENLER İÇİN TOPLANTI DÜZENLENECEK

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata'nın zorunlu askerlik korkusuyla ülkelerini terk etmek isteyen Rus göçmenlerin İsrail'e entegrasyonuna ilişkin bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Haberde, önümüzdeki altı ay boyunca İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son yirmi yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu. İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor. (AA)

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