Erdoğan'dan İsveç'e rest, Finlandiya'ya gözdağı

Bilecik Vezirhan'da "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya gelen Erdoğan burada yaptığı konuşmada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Siz illa NATO diyorsanız NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. 120 kişilik bir liste verdik. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar Zannediyorlar ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye. Değil. Bak, ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim, biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım. Kur'an-ı Kerim’imizi affedersin yakacaklar. Etrafında da kimler var? Polisler var. Benim ecdadım Osmanlı, İncil Tevrat yakma eylemine girenleri inim inim inletmiş. Şimdi biz Türkiye olarak onlar böyle yaptı diye karşıtını mı yapalım? Hayır biz yapmayız. Onlar Kur'an'ımızı yakmak suretiyle İslam'ı mı bitirdiler? Bunlar sadece cibilliyetlerinin ne kadar bozuk olduğunu gösterdiler.