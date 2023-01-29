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Erdoğan'dan İsveç'e rest, Finlandiya'ya gözdağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili, “Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım” dedi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:13
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Erdoğan: İsveç şok olacak

Erdoğan'dan İsveç'e rest, Finlandiya'ya gözdağı
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Bilecik Vezirhan'da "Kökümüz Mazide, Gözümüz Atide" programında gençlerle bir araya gelen Erdoğan burada yaptığı konuşmada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Siz illa NATO diyorsanız NATO'ya girebilmeniz için bu teröristleri bize iade edeceksiniz. 120 kişilik bir liste verdik. Bunlar Türkiye'yi tanıyamadılar Zannediyorlar ki 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye. Değil. Bak, ben bu akşam buradan bir şey söyleyeyim, biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım. Kur'an-ı Kerim’imizi affedersin yakacaklar. Etrafında da kimler var? Polisler var. Benim ecdadım Osmanlı, İncil Tevrat yakma eylemine girenleri inim inim inletmiş. Şimdi biz Türkiye olarak onlar böyle yaptı diye karşıtını mı yapalım? Hayır biz yapmayız. Onlar Kur'an'ımızı yakmak suretiyle İslam'ı mı bitirdiler? Bunlar sadece cibilliyetlerinin ne kadar bozuk olduğunu gösterdiler.

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Yok Canim
29.01.2023 22:54
Aniden bir sarsinti hissettim ayaklarimin altinda. Megerse Hazret Avrupa'ya yagdiriyormus.  
 
Sedat
29.01.2023 22:50
Seçim yardımları bu sefer işe yaramayacak.  
 
FİNLANDIYA İLE SILAH TICARETINE BAŞLADIK MESAJI İLE FINLANDIYA YA SANS KAPISI AÇILICAK
29.01.2023 22:45
İSVEÇİ KISKANDIRMAK İÇİN FINLANDIYAYI NATOYA KABUL EDEVEK İSVECI ETMİYORUM DİYECEK  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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