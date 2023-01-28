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Son dakika. İsveç NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurdu

Son dakika... İsveç, NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:12
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Son dakika. İsveç NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurdu

Son dakika. İsveç NATO üyelik sürecini geçici olarak durdurdu
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström NATO üyelik süreciyle ilgili konuştu.

Billström, "Süreç 'geçici' olarak durduruldu" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakma eylemleri ve diğer gösterilerin ardından Türkiye'de yaşanan öfke nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak 'durakladığını' söyledi.

Habertürk'ün Expressen'ten aktardığına göre, Billström, buna rağmen İsveç hükümetinin, bu yaz NATO'ya katılabilecekleri konusunda umutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve ekibi 25 Müslüman ülkenin büyükelçileri ve Stockholm'deki diplomatik temsilcilerle bir araya gelirken son birkaç haftadır yaşanan olaylar nedeniyle sürece geçici ara verildiğini doğruladı ancak hükümet olarak süreçte ilerleyebilmek adına enerji ve zaman harcandığını belirtti.

Billström, İsveç hükümetinin, bu yıl Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirvede İsveç'in tam üyeliğinin gerçekleşmesini umduklarını belirtti.

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