Kemal Kılıçdaroğlu sandık görevlilerine son çağrısını yaptı. Twitter hesabından bir video paylaştı

Editör: Ali Öncü

Seçime 1 gün kala CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sandık görevlilerine çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Sandıklarda olacak kahramanlara..." başlıklı bir video paylaştı.

Sandık görevlilerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonu ile kimliğe ulaşıyorum şovlarının bir amacı vardı. Sizi o sandıklardan uzak tutmak. Ha ne oldu? Sandık görevlisi olmak isteyenler telefonlarımızı kilitledi. Kimseyi korkutamadılar" dedi.

Gönüllülere, "Ankara, İstanbul seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyecek, yerinizi terk etmeyeceksiniz" çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, kamu görevlilerine de "Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun" dedi.

Kılıçdaroğlu:

Pazar günü sandıklarda yer alacak arkadaşlarım; son birkaç gündür yapılan tehditler, polisimize yapılan baskılar, cep telefonu ile kimliğe ulaşıyorum şovlarının tek amacı vardı, sizi o sandıklardan uzak tutmak. Gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarımız kilitlendi, kimseyi korkutamadılar.

O sandıklara müşahit gidecek gönüllüler, erdem savaşçıları, vicdan emekçileri, onlar hepimizin olmak istediği kişiler. Demokrasi emekçilerine teşekkür ediyorum, hikayenizi dünya konuşacak, yıllarca anlatılacaksınız. Ankara, İstanbul seçimlerinden hepiniz antrenmanlısınız. Asla vazgeçmeyecek, yerinizi terk etmeyeceksiniz.

Son sözüm de o sandıklarda kamu adına görev yapacak kişilere; hükümetler geçicidir, devlet bakidir. Aslolan budur. Bunu aklınızın bir kenarında tutun. Partici değil, devletten, adaletten, hukuktan yana olun. Haydi bakalım, çoğu gitti, azı kaldı!