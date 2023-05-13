Erdoğan’ın ‘Millet iradesine saygı duyarız’ derken verdiği örnek herkesi şaşırttı. YSK'nın seçimi iptal etmesini unuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı ortak yayında seçimle ilgili açıklamalar yaptı. Erdoğan Twitter hesabında yaptığı paylaşımdaki “gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” sözlerinin aksine seçim sonuçlarına saygı duyacaklarını söyledi.

VERDİĞİ ÖRNEK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Erdoğan’ın seçim sonucuyla ilgili yaptığı açıklamada verdiği örnek herkesi şaşırttı. İstanbul’da tekrar edilen seçimi örnek gösteren Erdoğan, YSK’nın sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesini ve AKP’li Ali İhsan Yavuz’un “Hiçbir şey olmasa da kesin bir şey oldu” sözünü görmezden geldi. Öte yandan Erdoğan, belediye meclisinde çoğunlukta olmalarına rağmen seçim sonucuna saygı duyduklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek, yani milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız. Başka yapılacak bir şey yoktur. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığını, bakın meclisi değil, belediye başkanlığını CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız, 'Hayır, biz buradan çıkmıyoruz.' dedi mi? Ne yaptılar? Belediye başkanlığını kazananlara kalktılar makamı verdiler. Mecliste açık ara İstanbul Büyükşehir'de önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüde yer bırakmadılar. Ankara'da da büyükşehir belediye başkanlığını kazanınca bizim arkadaşlar 'Hayır vermeyiz.' dediler mi? Orada da meclis kahir ekseriyette bizde olduğu halde başkanlığı verdiler. Bu tür anlayış, bu tür yapı CHP'ye aittir. Onlar 'İstemezük.' derler. 'Vermeyiz.' derler. İşte şimdi sanatçıları adeta şimdiden sokağa döküldü. Huy bu. Ama bizde böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki ben milletime inanıyorum ve sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Ülkenin meşru yönetimine ve meclisine görev süresi boyunca saygı duymak, demokrasiye saygısı olan bireyin zaten vazifesidir."