Yandaş Cem Küçük Erdoğan’ın mitinglerde montaj görüntü izlettiğini kabul etti. Utanarak anlattı

Yandaş Cem Küçük, Erdoğan’ın mitinglerde Kılıçdaroğlu’nun montaj görüntülerini izlettiğini kabul etti. Küçük, o anları utanarak anlattı.

Yandaş Cem Küçük Erdoğan’ın mitinglerde montaj görüntü izlettiğini kabul etti. Utanarak anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerinde izlettiği montaj görüntüler ile Millet İttifakı’nı terörle suçluyor.

Muhalefet her ne kadar Millet İttifakı’nın herhangi bir üyesinin terör ile bağlantısı var ise soruşturma başlatılması için çağrı yapsa da iktidar yalnızca asılsız belgeleri ortaya atarak seçim propagandası yürütmeye devam ediyor.

Gazeteci Enver Aysever, Youtube kanalında bugün yandaş Cem Küçük’ü konuk etti. Erdoğan’ın mitinglerinde yayınladığı kurgulanmış görüntüleri izleterek montaj olup olmadığını sordu. Küçük, görüntüleri ilk izlediğinde yanlış olduğunu söylemekle yetinse de ikinci kez izleyince görüntülerin montaj olduğunu söyledi.

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