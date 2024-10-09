Erdoğan neden kıs kıs güler?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına resmen kayıtlı olan tam 153 parti var.

Okuyun bakalım kaç partiyi tanıyor, Genel Başkanlarını biliyorsunuz?

Kırmızı ile boyalı olan 21 partinin adını ve genel başkanını bilebildim.

İYİ Parti eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 28 Ekim'de kuracağı adını gizli tuttuğu yeni partinin başvurusunu İçişleri Bakanlığına yapacak. Sayı 154 olacak.

Paramparça muhalefet, tam bir rezalet, böl ve yönet Allah’a emanet.…

“Darbecilerin anayasası” var diyorlar.

Darbecilerin siyasi partiler yasası da var.

Meclis’te gurubu bulunan partiler neden değiştirmiyorlar söyleyeyim:

Her Genel Başkan partisinde “Tek Adam” gücüne sahiptir.

İstediği il veya ilçe yönetimini azledip yenilerini atayabilir.

İstediğini milletvekili yapar.

İstediği isimlerle genel merkez kadrosunu kurar.

İstediği kişileri belediye başkanı ve belediye meclis üyesi yapar.

İstediğini partiden ihraç eder.

Çok partili demokrasimiz var ya!

İşte aynen böyle işler, Erdoğan da kıs kıs güler.