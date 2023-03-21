﻿Erdoğan savruluyor

Türk ailesinin temel taşı kuşku yok ki kadınlardır.

Türban yasağı hatalarını yıllarca sömüren AKP'nin elinden bu silah, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesur ve kararlı tavrı ile alındı.

AKP'nin kadın haklarına yönelik zafiyetlerinin başında İstanbul Sözleşmesi'nin Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılması geliyor.

Kadınların kahir ekseriyeti AKP'ye tepkili ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesinden yana.

Erdoğan imza attığı ve Meclis'ten onaylattığı halde neden İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım attı?

20 Mayıs 2020'de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan dedi ki;

-"Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi ile İstanbul Sözleşmesi "özel üretilmiş zehir…"

Erbakan'ın açtığı bu kampanya AKP'de tabanda oy kaybına yol açınca Erdoğan harekete geçti.

Bugün tam 2 yıl oldu.

21 Mart 2021'de Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'ni Meclis kararını ortadan kaldırarak tek imza ile feshetti.

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedecek olan AKP, bu kez kaybettiği seçmenleri geri alabilmek için Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet etti.

Fatih Erbakan, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın partisini ziyaretinde Cumhur İttifakı'na katılımları için 5 şart öne sürdü:

-Kendi logomuzla seçimlere girilmesi,

-LGBT derneklerinin kapatılması,

-6284 sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması,

-Süresiz nafakanın kalkması,

-Ahlak ve maneviyat öncelikli eğitim sisteminin getirilmesi…

Denize düşen yılana sarılır misali AKP bu şartları kabul etti.

Ancak AKP'nin içinden güçlü tepkiler de geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı hukukçu Derya Yanık dedi ki;

-"6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez…"

5 Aralık 2020 Dünya Kadın Hakları Gününde AKP Meclis Grup Başkanvekili Özlem Zengin şöyle demişti;

-"Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye'de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti'dir ve bunun da öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızdır."

Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılması şartına Özlem Zengin şu tepkiyi gösterdi:

-"6284 kırmızı çizgimizdir…"

Ancak AKP ve Yeniden Refah Partililer, Özlem Zengin'e yüzlerce tehdit mesajı yağdırdılar.

Özlem Zengin dedi ki;

-"Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın Bakanımız açıklama yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hâli ortaya çıkıyor.

Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum.

Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu… Doğrusu bu saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor.

Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum."

Değerli okurlarım,

Recep Tayyip Erdoğan kaybedeceğini görünce her konuda savruluyor.

Vatan Partisi'ne muhtaç oldular.

HÜDA PAR'a muhtaç oldular.

Yeniden Refah Partisi'ne muhtaç oldular.

Bu partilerin Türkiye'ye yönelik skandal boyutundaki talepleri ortada.

Erdoğan seçilebilmek için Özlem Zengin ve Derya Yanık başta tüm AKP kadınlarının tepkisini görmezden geliyor?

Çünkü Yeniden Refah'ın birkaç yüz bin oyunu da almak istiyordu.

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na davetini dün reddetti.

Erdoğan ve Bahçeli kala kala HÜDA PAR'a muhtaç kaldı.

MHP ve Devlet Bahçeli'nin durumu HÜDA PAR'ın istekleri açısından tam bir facia.

Binlerce mesaj gönderen okurlarım şunları soruyor:

-Bahçeli neden Erdoğan'a rest çekemiyor ki?

-Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katilleri af mı edilecek?

-Milletvekilleri MHP'li seçmenlerden nasıl oy isteyecek?

Bu sorulara elbette yanıt vermezler.