Erdoğan seçilirse Taşkesenlioğlu bakın hangi göreve atanacak. Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti

AKP’nin YSK’ya sunduğu milletvekili aday listesinde yer almayan isimler arasında olan ve Sedat Peker’in ifşaatlarıyla gündeme gelen Zehra Taşkesenlioğlu'nun liste dışı kalmasının asıl nedeni belli oldu. Seçimler sonrasında Taşkesenlioğlu'na ne olacak?

Erdoğan seçilirse Taşkesenlioğlu bakın hangi göreve atanacak. Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti

Gazete Pencere'den Hayri Demir'in haberine göre, Taşkesenlioğlu’nun üç dönem kuralına takıldığı için listede yer almadığı ifade edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanması durumunda Taşkesenlioğlu’nun Saray’da görevlendirilmesi ihtimali olduğu iddia edildi.

İddiaya göre, Peker’in ifşaatlarından sonra ismi sık sık gündeme gelen Taşkesenlioğlu’nun yeniden aday gösterilip gösterilmemesi konusu listeler açıklanmadan önce masaya yatırıldı.

SEÇİMİ ERDOĞAN KAZANIRSA TAŞKESENLİOĞLU’NA NE OLACAK

Taşkesenlioğlu’nun hem üç dönem kuralına takılması hem de isminin rüşvet iddialarıyla gündeme gelmesi nedeniyle yeniden aday gösterilmesine özellikle Erdoğan sıcak bakmadı.

Ancak seçimlerin kazanılması durumunda Cumhurbaşkanlığı’nda görevlendirilmesi noktasında bir karara varıldı.

Bu durumu yakın çevresi ile de paylaşan Taşkesenlioğlu’nun seçimler sonrasında Saray'da danışman olarak görevlendirilebileceği bilgisini dillendirdiği öğrenildi.

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