Erdoğan sığınmacılara yine sahip çıktı: Kılıçdaroğlu'nu sığınmacılar üzerinden eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, CHP ‘lideri Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Bu topraklardaki mülteci kardeşlerimize gönüllerimizi açtık. Biz Ensar'ı da biliriz; muhaciri de biliriz. Bundan taviz yok. Bay Kemal ne ensardan anlar ne muhacirden anlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siz zayıf olursanız, dışarıdan karışanınız da karıştıranınız da çok olur. Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Türkiye'nin kendi sınırlarına korumasına karşılar. Bunların derdi ne bu coğrafyadaki Kürt'tür, Arap'tır, Türk'tür. Bunların tek derdi kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarıdır. Sınırlarımızın ötesinde besleyip büyüttükleri terör örgütü her fırsatta ülkemize saldırıyor, çocuk kadın demeden vatandaşlarımızı katlediyor. Yitirdiğimiz on binlerce canın hesabı sorulmadığı için aynı cürette karşımıza çıkıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil.

"ARTIK BU TABLOYU KABULLENMEK ZORUNDA KALIYORLAR"

Artık bölgesinde söz sahibi olan bir Türkiye var. Artık Türkiye kendi kararlarını vermede, atılımlarını kendi gücüyle yapmaktadır. Pandemide biz sadece altyapımızın gücünü kanıtlamakla kalmadık. Daha önce hedeflerimize dudak bükerek bakanlar, artık bu tabloyu kabullenmek zorunda kalıyorlar. 2023'de Türkiye için yeni süreci kapısını aralayacağız.

"BU BİR REKOR"

Az önce emniyetin verdiği resmi rakama göre şu anda burada 110 bin kişi var. Bu bir rekor. İşte bu Türkiye'nin en önemli lokomotiflerinden biri de Şanlıurfa'dır. Nemrut'u kendi ateşinde boğan, dünyanın en büyük kalkınma projesi GAP'ın şehri Şanlıurfa inşalla Türkiye Yüzyılı'nın da yıldızı olacaktır. Şanlıurfa, geçmişisin şanlı temsilcisi, geleceğimizin teminatı giderek yerini daha da güçlendiriyor.

"BAY KEMAL BİLMEYEBİLİR"

Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki Libya'daki daha pekçok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz. Mülteci kardeşlerimize gönlümüzü açtık. Hiçbir dönemde mazlumun kimliğine bakmadık, bakmıyoruz. Hepsinin onurunu ve geleceğini korumak boynumuzun borcudur.

Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir. Onun öyle bir derdi yok. Ne ensardan anlar ne muhacirden. Benim Peygamberim muhacirdi. Medine'den Mekke'ye bir muhacir olarak gitti. Onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz, ensar olarak da kucağımızı açmayı biliriz.

"KİMSE BOŞ HESAP YAPMASIN"

Türkiye’nin geleceği üzerine siyasi, ekonomik, askeri hesap yapanlar var. Kimse boş hesap yapmasın, hayale kapılmasın.

Şanlıurfa'nın verimine verim katmak için şehrimizde bir yenilenebilir enerji endüstri bölgesi kuruyoruz. Amacımız istihdama önemli katkısı olacak endüstri bölgesiyle Şanlıurfa'yı ülkemizin en büyük yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Güney sınırlarımız boyunca kurmakta olduğumuz 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız, saldırılar bizi kararlılığımızdan asla döndüremeyecek.''