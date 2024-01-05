Ali Koç Suudi Arabistan'da olup bitenleri açıkladı: Polis soyunma odasında pankartı aldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, HaberTürk’te canlı yayında Süper Kupa maçıyla ilgili yaşanan tartışmalara açıklık getirdi.

“Biz federasyonumuza bir mektup gönderdik. Protokolü ve yazışmaları talep ettik. Bizim federasyonla bir anlaşmamız yok. Federasyonun Suudi Arabistanlı bir firmayla yaptığı sözleşmeyi de görmedik. Bugün gelen cevap da iki kulübün de bu konuda bilgisiz bırakıldığını ortaya koyuyor.”

"Başkanla yazın konuştuğumda Süper Kupa’nın yurt dışında oynanacağını söyledi. Galatasaray’ın ne dediğini bilmiyorum. Almanya’nın uygun bir yer olacağını düşündüm. Ama izin verilmeyeceğini tahmin ettim. Öyle de oldu. En iyi teklif Suudi Arabistan’dan gelince, Almanya olmayacaksa oranın daha iyi olacağını düşündük. Ama sonradan bunun yanlış bir karar olduğunu anladık. 20 Ekim’de federasyon bunu duyurdu. Büyük tepkiler aldık. Fenerbahçe ve Galatasaray çok baskı gördü. "

“Federasyonun bir protokolü var ama biz göremiyoruz. Kulüplerimiz taraftarlarımıza yapılan bilgilendirmeyi sitelerine koydu. Ama bu üç tarafın da imzaladığı tek belge. Federasyonun bir protokolü var ama biz göremiyoruz. Bize gelin burada bakın dediler. Kulüpler son dakika dayattı diye bir şey yok. Bu, federasyonun sorumluluğunu atmak için yaptığı bir oyun.”

“Biz çubuklu formamızla çıkacaktık. Pankart konusunda ısrarcı olmadık. Maçtan bir gün önce tişört ve pankartla ilgili yazı gönderdik. Hemen cevap alamadık. Formamız ve Galatasaray’ın forması onaylanmıştı. Çubuklu formamızla ve Galatasaray da 100. yıl formasıyla çıkacaktı. Ama bunun onayı var mı yok mu bilmiyoruz.”

“Son dakika dayatmamız yok. Her şey normal gidiyor sanıyorduk. Bize bir şey söylemediler. Şu, şu, Suudi tarafından kabul edilmiyor deseler, ona göre hareket ederiz veya maçı orada oynamayız. Bunları maça saatler kala duyduk. Parla Marşı iptal edilince İstiklal Marşı iptal edilmiş gibi anlaşıldı. Fenerbahçe tişörtle ısınmaya çıkacaktı. Son dakika formayı değiştiriyormuşuz gibi gösterdiler, kasıtlı ya da kasıtsız. Federasyon yetkilisi bunun üst düzeyde karar verileceğini söylüyor. Ama kesin bir şey yok. Ertesi gün biz hala bilet arıyoruz. Federasyonu arıyoruz. Bir loca daha istiyoruz. Ben A Spor’a konuşuyorum. Barış ve insanlık diliyorum.”

''POLİS SOYUNMA ODASINDA PANKARTI ALDI''

Ali Koç ayrıca, polisin takımların soyunma odasında pankartları aldığını açıkladı.