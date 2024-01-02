Türk halkı Süper Kupa rezaleti hakkında ne düşünüyor ? Araştırma sonuçları yayımlandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Türk halkı Süper Kupa rezaleti hakkında ne düşünüyor ? Araştırma sonuçları yayımlandı
Suudi Arabistan’da yaşanan süper kupa krizi sonrasında Türk halkının ne düşündüğü ortaya çıktı. ORC Araştırma Şirketi, kupa gecesi yaşanan olaylar hakkında Türk halkına konu ile ilgili görüşlerini sordu.

29 Aralık tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın, süper kupa finalini Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde oynaması planlanıyordu.

Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudi yönetim iki takımın maç öncesi ısınma antrenmanına Atatürk tişörtleri, yine maç öncesine Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankart ile çıkmasına izin vermeyip birde üzerine Suudi polisleri takımların soyunma odaları önlerine Atatürk pankartına karşı nöbet tutması üzerine hem Fenerbahçe hem Galatasaray yönetimi bu kararlara karşı çıkarak maça çıkmama kararı almış ve o gece yurda geri dönmüştü.

Sporda yaşanan bu kriz adeta tüm yurdu Atatürk hassasiyeti noktasında bir araya getirmiş, havaalanlarına toplanan taraftarlar takımlarını adeta şampiyon olmuşçasına karşılamıştı.

Sporda yaşanan bu kriz sonrası siyasi partiler konu hakkında açıklamalar yapıp iki takımı da Atatürk hassasiyetleri sebebi ile tebrik etmişti.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Kupa krizi sonrasında toplumun nabzını tutan ve bu konu hakkında araştırma sonuçlarını ilk yayımlayan araştırma şirketi ise ORC Araştırma oldu.

30-31 Aralık tarihinde yapılan araştırmada toplamda 2100 katılımcıya konu hakkında görüşleri soruldu.

Sorulan sorular ve yanıtları şu şekilde oldu:

-Süper Kupa Final müsabakasının Suudi Arabistan’da organize edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Olumlu buluyorum: 17,4

Ne olumlu ne olumsuz: 26,8

Olumsuz buluyorum:55,8

-“Suudi Arabistan Atatürk’e ve Milli Değerlerimize saygısızlık yaptı” düşüncesine katılıyor musunuz?

Evet katılıyorum: 59,7

Kararsızım: 13,4

Hayır katılmıyorum: 26,9

-Galatasaray ve Fenerbahçe yönetiminin sahaya çıkmama kararını nasıl buldunuz?

Doğru buldum: 54,8

Kararsızım: 14,9

Yanlış Buldum: 30,3

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