Erdoğan: Türkiye'yi faiz kur enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada döviz kuru-enflasyon konusunda "Türkiye'yi faiz kur enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik" dedi. Akıllara 'Nas' diyerek düşürülen faiz sonucunda patlayan döviz kurları geldi. Vatandaşlar Peki 'nas' denilerek faizleri düşüren doları euroyu patlatan Sisi miydi, Esad mıydı' demekten kendilerini alamadılar.

Erdoğan: Türkiye'yi faiz kur enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

''TÜRKİYE'Yİ FAİZ, KUR, ENFLASYON CENDERESİNDE TUTMAK İSTEYENLERİN TUZAKLARIYLA BOĞUŞARAK BUGÜNLERE GELDİK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz konusunda da konuşurken, kendilerine karşı ekonomik bir tuzak kurulduğunu ve Türkiye'yi bu cenderede tutmak istediklerini söyledi.

Erdoğan bunları söylerken akıllara, kendi yönettikleri ekonomide 'Nas' diyerek yapılan politikaların tümü gelirken,sosyal medyada doları euroyu Sisi, Esad mı patlattı soruları soruldu.

"Hangi görünüm altında gerçekleşirse gerçekleşsin maruz kaldığımız her saldırının, giriştiğimiz her mücadelenin bir boyutu da ekonomi olmuştur. Türkiye'yi faiz, kur, enflasyon cenderesinde tutmak isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının elbette iktisadi dayanakları vardır. Ama emin olun ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli bir kısmı iktisadi değil, siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Yurt dışında iş yapan firmaların temsilcileri olarak bu tabloyu sizlerin çok daha iyi görebildiğine inanıyorum.

Kendi ülkelerinde asla uygulatmayacakları yöntemleri bize karşı hoyratça kullanan yapıların operasyonlarını masum ve makul kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de kendi gerçeklerimize uygun tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Elbette her mücadelenin bir bedeli, bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır."

Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimlerine bir kez daha şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Milyarlarca doların kullanıldığı, yalanların, yanlışların, spekülasyonların kol gezdiği bu dönemi geride bıraktık. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflerine sabitledik hem de ekonomiye toparlayacak tedbirleri ve mekanizmaları devreye aldık." diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Erdoğan, 2019 yılında böyle bir tören vesilesiyle sistemin en büyük garantisinin millet olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimiz, yaptığı tercihle sadece ülkesinin ve kendisinin geleceğine sahip çıkmakla kalmamıştır. Bu sonuç, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününün olduğu gibi yarının da teminatının milletimizin bizatihi kendisi olduğunu cümle aleme ispatlamıştır. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Henüz 2,5 aylık kabinemizle diğer alanlar gibi ekonomide de aldığımız somut sonuçlarla milletimizin ve siz iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makroekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz. Tahkim ettiğimiz güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyonlarca dolarlık kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Firmalarımızın ve vatandaşlarımızın da bir süredir kasada veya yastık altında tuttukları kaynakları harekete geçirdikleri görülüyor. İnşallah, çok yakında kamu borçlanmasından kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz."

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