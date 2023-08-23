İyi şeyleri kendi açıklayan Erdoğan mısır fiyatlarını sessiz sedasız TMO’ya açıklattı

Mısır üreticileri Erdoğan’dan günlerdir fiyat beklerken kara haberi TMO verdi. Fiyatlar çok düşük olunca açıklamayı Erdoğan kendisi yapmayıp sessiz sedasız TMO’ya yaptırdı.

İyi şeyleri kendi açıklayan Erdoğan mısır fiyatlarını sessiz sedasız TMO’ya açıklattı

Türkiye’de çiftçiler yüksek enflasyon karşısında ürünlerinin değerinin de bu ölçüde olmasını bekliyorlardı. Ancak açıklanan mısır fiyatları çiftçiye son darbeyi vurdu.

Geçtiğimiz yıldan bu yana A’dan Z’ye her şeyin fiyatı en az yüzde 100, yani 2 kat artarken, mısır fiyatları ise yalnızca yüzde 5,2 arttı. Üreticiler kara kara düşünüyor.

Fiyatlar çiftçiyi üzerken, açıklamayı Erdoğan’ın değil TMO’nun yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, her şeyle ilgili açıklama yapan cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, beklenenin çok çok altında olan mısır fiyatlarını kendisinin değil de TMO’nun açıklamasına tepki gösterirken, fiyatlar düşük kaldığı için Erdoğan’ın açıklamayı bizzat yapmadığı yorumları yaptılar.

YÜZDE 5,2 ZAM YAPILDI

Mısır fiyatlarına geçtiğimiz seneye göre yalnızca yüzde 5,2 zam yapılması ise tepkilere neden oldu. Geçen sene 5 lira 70 kuruş açıklanan mısır fiyatları 30 kuruşluk zamla 6 lira olarak açıklanınca çiftçi beklediği fiyatın çok altında bir rakamla karşılaşmış oldu.

AÇIKLAMAYI TMO SESSİZ SEDASIZ YAPTI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, 2023 sezonu mısır alım fiyatı ton başına 6 bin lira olarak belirlendiği bildirildi.

TMO'nun, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan, mısır alımlarının başlamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Mısır hasadının, ağustosun ilk haftasında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı ve ülke genelinde de bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 8 seviyelerine ulaştığı belirtilen açıklamada, hasat başlangıcından bugüne kadar piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların seyrine göre TMO politikalarının oluşturulduğu ifade edildi.

2023 yılı mısır üretiminin, 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TMO mısır alım fiyatı, ton başına 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır. TMO, Türkiye genelinde bulunan iş yerlerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterecektir. Ofis ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri, www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabileceklerdir."

TMO'nun, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edeceğine değinilen açıklamada, randevuların yarından 23 Ağustos saat 10.00'dan itibaren alınabileceği ve alımlara TMO işyerlerinde 24 Ağustos'tan itibaren, lisanslı depolar üzerinden ise yine randevulu olarak 28 Ağustos'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Ofis iş yerlerinde, pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacağı belirtilen açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatının (TMO ve ELÜS) ardından 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

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