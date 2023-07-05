Sokak röportajında "Kurbanda dinozor kesmişler, görüşleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu

Editör: Ersoy Özdem

İlave TV YouTube kanalında sokak röportajları yapan Arif Kocabıyık, geçtiğimiz Kurban Bayramı hakkında bir sokak röportajı yaparken rastladığı bir vatandaşa “Abi nesli tükenmekte olan dinozoru Antalya hayvanat bahçesinden çalarak kurbanda kesmişler, görüşleriniz nelerdir?” sorusunu sordu.

Sorulan soruyu ciddiyetle cevaplayan vatandaş ise soruya karşılık “Dinozor eti dinimizce yiyilmez, dinimizce zaten haram” yanıtını verdi.

Cevabının devamında ise, “Neslinin tükenmekte olduğunu söylediniz, bu yönüyle de zaten caiz değildir” şeklinde konuştu.

Video kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan videolar arasına girerken, videoya gelen yorumların birçoğunda “Ağlayalım mı gülelim mi?” sorusunun yer alması dikkat çekti.