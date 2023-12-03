Erdoğan’a yakın gazeteciden asgari ücret zammı çıkışı

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan gazeteci Zafer Şahin, masadaki rakamları açıkladı.

Son zamanlarda OPV ve TCMB'nin 2024 yılı yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 36 olması yapılacak artışın da bu yıl tek seferlik artış yapılacağı göz önüne alındığında yüzde 36 ile 55-60 bandında olacağı iddia ediliyordu.

Bu hesapla yeni asgari ücretin 15 bin 600 lira, yüzde 55 zam yapılması halinde ise 17 bin 763 liraya çıkmasının beklendiği ifade ediliyordu.

Yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Şahin şu açıklamalarda bulundu:

"DÜŞÜNMEKLE KALMIYORUM BUNUN OLACAĞINI İDDİA EDİYORUM"

"Ben de asgari ücretin bahsedilen rakamlardan daha fazla seviyelerde olacağını düşünüyorum. Çalışanı enflasyonu ezdirmemek lazım. Bu yönde çalışmalar da yapılıyor. Keşke 50'lik 60'lık zamlar yapılmasa da çarşı pazardaki fiyatlar kontrol altına alınabilse. Bu açgözlüler baskılansa.

Maaşlar artınca hemen market fiyatları artıyor. Burada çalışanları ezdirmeyecek zammın yapılacağını düşünüyorum. Düşünmekle kalmıyorum bunun olacağını iddia ediyorum"

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.