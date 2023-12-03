Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal aldığı kulisi açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret konusunda aldığı kulis bilgisini açıkladı. Kulislerde konuşulan son rakamı duyurdu.

Mehmet Şahincileroğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal aldığı kulisi açıkladı

Asgari ücretliler için yeni zam haberine sayılı günler kaldı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam oranı için çeşitli tahminler yapılırken gazeteci Fatih Portakal Sözcü Tv canlı yayınında aldığı kulis bilgisini açıkladı.

Fatih Portakal, "Şöyle bir şey geldi kulağıma" diyerek şu ifadelerle aldığı kulisi duyurdu:

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

Asgari ücret deyince tabii ya belli oldu mu diyeceksiniz? Hayır aslında belli olmadı. Peki diyeceksiniz ki acaba şu rakam kabul edilebilir mi? Bu rakamı bugünlerde çok duymaya başladık. Ergün Atalay 18.000 TL’yi telaffuz etti. Geçen sene çok arada kalmıştı.

Şöyle bir şeyler de geldi kulağıma aslında, gerçeği söyleyecek olursam. Belki 18 bine yaklaşabilirmiş. Neden? Ergün Bey’in gönlünü almak için. belki de TÜİK başkanının gönlünü almak için ondan yüksek böyle bir rakam açıkladı diye göreceğiz. %55 zam yapılır mı bilmiyorum ama Ergün Bey dedi ki, Türk iş, işçinin başındaki kişi 18.000 TL istiyoruz. Çok ihtimal vermiyorum ama tartışılan bir rakam oldu.

Şöyle bir bakıyorum Ergün Atalay’da yaşlandı. Kaç yıldır Türk-İş’in başında gördünüz mü, baktınız mı? Yıllardır, en az bir 10 sene vardır herhalde, Atalay, Türk-İşi’n başında, işçi konfederasyonunun ve her aralık ayı geldiğinde de ömründen ömür gidiyor Ergün bey'in. Bir kere konuşma fırsatı bulmuştum da “ya” demişti. “Çok zor bir süreçtir bu süreçler.”

ASGARİ ÜCRET NASIL TESPİT EDİLİR

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.

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