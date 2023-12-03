Türk-İş Başkanı asgari ücret pazarlığını başlatacakları rakamı açıkladı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, asgari ücret pazarlığını başlatacakları rakamı açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türk-İş Başkanı asgari ücret pazarlığını başlatacakları rakamı açıkladı

Türkiye’de milyonlarca çalışan gözünü yeni belirlenecek olan asgari ücrete çevirdi. AKP’nin son yıllarda uyguladığı ekonomi politikası nedeniyle, “ortalama ücret” haline gelen asgari ücret, mevcut durumda açlık sınırının da altında kaldı.

Ekonomistler ve çalışanlar yeni belirlenecek olan asgari ücretle ilgili beklenti ve tahminlerini dile getirirken, işçiler adına masaya oturacak olan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı.

NTV’ye konuşan Atalay, pazarlığı 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.

ASGARİ ÜCRET YILDA BİR KERE BELİRLENECEK

Son yıllarda rekor kıran enflasyonla birlikte, asgari ücret yılda iki defa belirleniyordu. Çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü arttırmak amacıyla yapıldığı söylenen zamlardan birkaç ay sonra da maaşlar yine açlık sınırı altında kalıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada asgari ücretin bundan sonra yılda bir kez belirleneceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde, yıl ortasında asgari ücret enflasyon karşısında erise de zam yapılmayacağının sinyali verildi.

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre, Kasım ayında; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 45.686 TL oldu.

Açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğu Türkiye’de, net asgari ücret ise 11 bin 402 TL.

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