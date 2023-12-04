Asgari ücret pazarlığında alt sınır açıklandı. İşçiler bu rakamın altına yanaşmayacak

Her gün belirli veriler ışığında tahminlerini gerek sosyal medyada gerekse de televizyon programlarında açıklayan ekonomistler ve gazetecilerin yanı sıra bütün gözler artık yıl sonuna sayılı günler kalmışken, Türk-iş Başkanı Ergün Atalay asgari ücrette pazarlığı ne kadardan başlatacağını açıkladı.

NTV'ye konuşan Atalay, belirlenecek olan asgari ücret görüşmelerinde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 liranın taban fiyat olacağını açıkladı.

ARTIK YILDA BİR KERE ZAM OLACAK

Son yıllarda rekor kıran enflasyonla birlikte, asgari ücret yılda iki defa belirleniyordu. Çalışanların enflasyon karşısında alım gücünü arttırmak amacıyla yapıldığı söylenen zamlardan birkaç ay sonra da maaşlar yine açlık sınırı altında kalıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada asgari ücretin bundan sonra yılda bir kez belirleneceğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde, yıl ortasında asgari ücret enflasyon karşısında erise de zam yapılmayacağının sinyali verildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE

Türk-İş’in açıkladığı rakamlara göre, Kasım ayında; dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14.025 TL, gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı (yoksulluk sınırı) ise 45.686 TL oldu.

Açlık sınırının 14 bin 25 TL olduğu Türkiye’de, net asgari ücret ise 11 bin 402 TL.