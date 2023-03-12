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Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz." açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 21:05
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Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor

Erdoğan: Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın Defne ilçesindeki Konteyner Sahra Hastanesi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün 3. Defa Hatay'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'yle tekrardan buradayız. Hem kalbimizle, hem gözümüzle, hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz."

"Bir yıl içinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa ederek insanlarımızın içine taşınmasını sağlayacağız. Sadece Defne'de yapacağımız konut sayısı 26 bin 261'dir."

"Fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize, beraberliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin."

"Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz."

"Deprem bölgesinde toplam 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. İnşa ve ihya faaliyetleriyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz."

"Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz."

 

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