Deprem bölgesinde işlenecek cinayeti 2018'de Meclis'te anlatmış. 1 dakika 39 saniyede her şeyi söylemiş

10 ili yıkan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yarattığı büyük yıkım "imar affı" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Sosyal medyada HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 2018 yılında torba yasa görüşmelerinde imar affının yaratacağı sonuca dikkat çektiği konuşması tekrar paylaşıldı.

Paylaşımda Paylan'ın "Göz göre göre suç işlediniz. Defalarca uyardık dinlemediniz. Şimdi "kader" diyerek işlediğiniz suçları örtemezsiniz" ifadeleri dikkat çekiyor.

Paylan'ın konuşmasında "Meclis bu vebalin altına girmemeli" diyerek uyardığı duyuluyor.

ÖLÜ SAYISI 35 BİNİN ÜZERİNDE

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği 10 ilde yıkılan binaların enkazında binlerce insan hayatını kaybetti. Ölü sayısı 35 binin üzerinde.Depremin üzerinden geçen 10 günde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"BU KADAR REZİL BİR İMAR AFFI GELMİŞTİR"

Paylan'ın 2018 yılında TBMM'de imar affına karşı yaptığı konuşmanın tamamı şöyle;

"Yalap şap bir torba yasa içerisinde bir maddelik bir imar affı! İnanın bu kadar rezil bir imar affı gelmemişti. Kaç kişiyi ilgilendiriyor? 13 milyon iş yeri ve konutu yani yaklaşık 50 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Kanayan bir yara seçime 45 gün kala buraya Plan ve Bütçe Komisyonundan, Bayındırlık Komisyonundan değil Plan ve Bütçe Komisyonundan yalapşap, bir maddeyle getiriliyor arkadaşlar. Ya, olur mu böyle bir şey? 35 yıllık kanayan bir yara böyle, bir torba maddede, yalapşap bir şekilde getirilir mi arkadaşlar? Hak mıdır bu?

"BU BÜÜYK VEBALDİR..."

Düşününki siz 10 katlı binayı affettiniz. O 10 katlı binada 100 vatandaşımız yaşıyor. Bir deprem oldu Allah korusun, o vatandaşlarımız o binanın altında kaldı. Kim bu vebali taşıyacak? Milyonlarca vatandaşımız çürük binalarda yaşıyor. O onların suçları değil, onalar barınma hakkı çerçevesinde yapmışlar. Evet rant çerçevesinde yapanlar da var. Ama bunu bu şekilde affetmek hak mıdır? Olacak iş midir?

İki katlı imarlı yere, vatandaş 10 katlı bina yapmış, kolonu yok, deniz kumuyla yapılmış, bina üflesen yıkılacak, diyor ki: 'Arkadaş, ben bu binanın 'check up'ını yapmayacağım, denetlemeyeceğim, sen gel, bildir, bana da yüzde 3 para ver (para lazım, çok sıkışığız) ben senin 10 katlı binanı affediyorum."

Arkadaşlar, bakın, bu, büyük bir vebaldir. Bu Meclis bu vebalin altına girmemelidir."