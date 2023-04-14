Menzil tarikatı AKP döneminde İBB'ye sabun satmış. Depremin ardından Kızılay'a gıda sattıkları ortaya çıkmıştı

14 Mayıs seçimlerinde AKP’yi destekleyeceğini açıklayan Menzil tarikatının AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kalıp sabun ve ramazan erzağı sattığı ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Menzil cemaatinin şirketlerinden biri olan Nakış Toptan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 9 Aralık 2016 tarihinde İBB iştiraki olan İSPARK’a 84 bin 807 TL bedelle kalıp sabun sattığı açığa çıktı. Aynı şirket 19 Temmuz 2013 tarihinde de yine İSPARK’a 130 bin 542 TL bedelle ramazan erzağı sattı.

AKP’Lİ BELEDİYELER SIRAYA GİRMİŞ

Ayrıca Nakış Toptan Gıda Şirketi’nin AKP’li belediyeler ile kurduğu diğer ticari ilişkiler ise şu şekilde:

•29 Nisan 2020: Kocaeli’ndeki AKP’li Körfez Belediyesi 277 bin TL’lik erzak kolisi

•26 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne 283 bin TL’lik gıda malzemesi

•7 Haziran 2012: İstanbul’daki AKP’li Esenler Belediyesi’ne 120 bin TL’lik gıda malzemesi satıldı.

Aynı şirketin, depremlerden sonra Kızılay’a gıda sattığı da iddia edilmişti. Depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca Menzil Cemaati’ne mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma aracılık ettiği, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ise bilgisi olduğu belirtildi.

ERDOĞAN’I DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Menzil Cemaati’ne bağlı kurumlar olan Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TUMSİAD’ın ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada, Türkiye’nin “istikrara ihtiyacı olduğu” gerekçesiyle Cumhur İttifakı’na destek verildiği belirtildi.

"İSTİKRARA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Menzil cemaati yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ‘istikrara ihtiyacı olduğu’ belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir.

İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.

Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'm destekliyoruz."