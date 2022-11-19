CHP'li Özgür Özel: Meral hanım kendisine yakışır cevabı yapıştırdı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bir dizi ziyaret için geldiği Tokat’ta ilk olarak bir restoranda parti üyeleri ile sabah kahvaltısında buluştu.

CHP'li Özel, daha sonra partisinin İl Başkanlığı'nda CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile birlikte basın açıklaması yaptı.

"MERAL HANIM KENDİSİNE YAKIŞIR CEVABI YAPIŞTIRDI"

İYİ Parti'ye yönelik 6'lı masadan kalkma çağrısını da değerlendiren Özel, "Bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdılar. Bir süre başka siyasi partilere saldırdılar. Şimdi baktılar o şekilde olmuyor, bu sefer İYİ Parti üzerinden Millet İttifakı'nın diğer üyelerini ayırarak, İYİ Parti'ye birtakım çağrılarda bulunuyor. Meral Hanım kendisine yakışır, kendisinden beklenen cevabı yapıştırdı. Daha önce ifade ettik. Buradan tekrar ifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde benzer saldırılar, benzer nifaklar, benzer tartışmalar, hatta iftiralar olacak. Bunların hiç birisine inanmasınlar. Bütün sarsıntıları, bütün saldırıları hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

"BELKİ İPTAL EDİLECEK SINAVI YAPTILAR"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yapılan Kariyer Basamakları Sınavı'nı da eleştiren Özgür Özel, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı, kariyer basamakları sınavı yapıyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Anayasa Mahkemesi sınavdan önceye gün verdi. Ancak tarafları dinleme kararıyla bu sınavın sonrasına bir daha gün verdi. Tarafları dinlemeye karar verdi. Milli Eğitim Bakanı'na düşen Anayasa Mahkemesi gibi en büyük mahkemenin kararını verene kadar bu sınavı ertelemekti. Ama onalar bu sınavı ertelemek yerine, belki de iptal olacak bu sınavı dünya kadar öğretmeni zora sokarak, dünya kadar masraf ederek yaptılar" ifadelerini kullandı... (DHA)