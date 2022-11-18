Zafer Arapkirli AKP'nin Meral Akşener'e muhtaç kalmasına şarkı sözü yazdı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya dönüşü İYİ Parti'ye yönelik bir çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, “Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi.

Akşener, “Bizi dürtmeye kalkışmış. Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve milli tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz. İYİ Parti çizgisinde kırık olmayan dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. Dolayısıyla geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında değiliz” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Erdoğan’ın İYİ Parti'ye çağrısı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Arapkirli, paylaşımında "Siyasette "AL BOHÇANI KAÇ DA GEL" devri" diyerek yazdığı şarkı sözünü paylaştı.

Arapkirli'nin paylaşımı şöyle:

Siyasette "AL BOHÇANI KAÇ DA GEL" devri

Arapkirli, 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı İzel'in "Hasretim" şarkısından esinlenerek şarkı sözü yazdı.

İzel'in "Hasretim" adlı şarkısından ilgili bölüm şöyle:

Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam

Kurtar beni buralardan ne olur

Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam

Kurtar beni buralardan ne olur