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İYİ Parti'ye ''Masadan kalk'' diyen Erdoğan'a, Akşener'e rozet taktırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti’yi Altılı Masa’dan ayırma çabası sosyal medyada geniş yankı buldu. Akşener’in Erdoğan’a rozet taktığı bir paylaşım gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:57
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İYİ Parti'ye ''Masadan kalk'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meral Akşener'e rozet taktırdılar

İYİ Parti'ye ''Masadan kalk'' diyen Erdoğan'a, Akşener'e rozet taktırdılar
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Son günlerde yaptığı transferlerle siyaset arenasında adından sıkça söz ettiren İYİ Parti bu kez de Erdoğan’ı transfer etti (!) ama; sosyal medyada…

AKŞENER, ERDOĞAN’A ROZET TAKTI
Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı "Altılı Masa'dan ayrıl" çağrısına İYİ Parti’den beklenen geri dönüş gelmedi sosyal medyada da espriler patladı. Bir kullanıcı Erdoğan’ın kafasını Akşener’in İYİ Parti rozeti taktığı bir partilinin kafasına Photoshop yöntemiyle monte ederek herkesi güldürdü. Kullanıcılar, “Akşener, Erdoğan’a İYİ Parti rozeti taktı” yorumu yaptı.

İYİ Parti son günlerde Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba gibi isimleri partisine dahil etti.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, ”Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Partinin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." demiş, İYİ Parti lideri Meral Akşener de anında yanıt vermişti.

AKŞENER: “BU SABAH UYANMIŞ. BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULABİLİRİM HERHALDE DİYE DÜŞÜNMÜŞ”
Akşener, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin şöyle konuşmuştu:

“Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra biliyorsunuz, tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş; hem özel helikopter, hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Böyle bir resim burada duruyor.

Bu sabah uyanmış. Böyle bir çözüm bulabilirim herhalde diye düşünmüş. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan’ın yaptığı zigzaglara alıştık. Yani; masaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunanlar kendileri… Ama iş zora düşüldüğü zaman yerli ve milli ilan edilen biziz.

“BİZ YERLİLİK VE MİLLİLİK TANIMINA İHTİYAÇ DUYMAYIZ”
Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yerlilik ve millilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur.

Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan; dün neyi savunduysa, bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız.”

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Selim
18.11.2022 16:45
Yalamalardan siyasetci olmaz.  
 
Türk vatandaşı
18.11.2022 16:27
aman diyeyim meral abla. fakıbaba’yı bile daha hazmedememişken, tayyip mide kanamasından öldürür beni. (şakası bile fenalaştırdı beni.)  
 
ANKARALI OLARAK
18.11.2022 16:15
Arka fondamüzik..Kurtardın beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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