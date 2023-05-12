Erdoğan Kılıçdaroğlu’na yapılan PKK montajını gerçek gibi anlattı

Editör Oğuz OK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.



Erdoğan, geçen hafta Büyük İstanbul Mitingi’nde gösterdiği montajlı videoyu yeniden gösterdi.





CHP'NİN KAMPANYA FİLMİ GİBİ GÖSTERDİ

Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, terör örgütü PKK’nın sözde lideri Murat Karayılan’ın montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin kampanya filmi gibi gösterdi.



Videoyu gerçek gibi anlatan Erdoğan salondakilere, "Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor 'haydi' diyor o da 'haydi' diyor." dedi.



Erdoğan’a “zor soruların” sorulduğu programda salondan herhangi bir itiraz gelmedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu hareketi için "Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır." dedi.