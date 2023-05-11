Kılıçdaroğlu Rusça tweet attı. Fake içerikler ve montaj kasetlerin arkasında kimin olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız.” dedi. Kılıçdaroğlu mesajını Rusça da paylaştı.

Kılıçdaroğlu Rusça tweet attı. Fake içerikler ve montaj kasetlerin arkasında kimin olduğunu açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Rusya’ya yönelik bir mesaj paylaştı.

“KASET MONTAJININ ARDINDA SİZ VARSINIZ”

Mesajında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye kurulan ve gerçeği yansıtmayan ‘kaset kumpası’na değinen Kılıçdaroğlu, “Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

RUSÇA DA PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkçe paylaşımının yanı sıra konuyla ilgili bir de Rusça mesaj yayımladı.

İşte o paylaşım:

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