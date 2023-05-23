Erdoğan'ın Diyarbakır'a Kürdistan dediği video ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları paylaştı

CHP Gençlik Kolları, Erdoğan’ın 2013 yılında Diyarbakır’da “Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum” sözlerini paylaştı. Paylaşımda Habur Sınır Kapısı'nda yaşanan rezaletler de yer aldı.

Erdoğan'ın Diyarbakır'a Kürdistan dediği video ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları paylaştı

CHP Gençlik Kolları, “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla Twitter’dan yeni bir video yayınladı.

Yayınlanan videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılı Kasım ayında Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış törenindeki “Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum.” sözleri yer aldı.

Videonun devamında dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Erdoğan’ın söz konusu sözlerine yönelik, “Erdoğan bu ifadeyi bilinçli olarak kullandı.” dediği görüntülere yer verildi.

Videoda çözüm sürecinde kuzey Irak’tan gelenlerin otobüsün üzerinden halkı selamladığı ve Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı görüntülere de yer verildi.

Video, “Teröristlerle Erdoğan iş birliği yaptı. Karar ver Türkiye” yazısıyla son buldu.

NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam katıldığı TRT ortak yayınında “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler.” ifadelerini kullanmıştı.

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