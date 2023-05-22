Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek kararının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tek cümlelik paylaşım

İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan dağılan ATA İttifakı'nın üye partisi Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz, Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

Sinan Oğan'ın Erdoğan'a destek kararının ardından Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den tek cümlelik paylaşım

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna günler kala siyaset sıcak saatler yaşanıyor.

Dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşme sonrası yaptığı açıklamayla da Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Öz'ün açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği yönünde kararını açıklayacağı konuşmasına çevrilmişti. Oğan, merakla beklenen açıklamasında seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM
Bunun üzerine Vecdet Öz'den tek cümlelik dikkat çeken bir paylaşım geldi. Öz, Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Herkes kendine yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

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