Erdoğan'ın en sevdiği oyuncağı çizdi. Emre Ulaş'tan yıkılan hayallerin karikatürü

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, emeklilerle ilgili dikkat çeken bir karikatüre imza attı.

Erdoğan'ın en sevdiği oyuncağı çizdi. Emre Ulaş'tan yıkılan hayallerin karikatürü

Çizdiği karikatürler ile gündemde olan konuları tek karede betimleyen Emre Ulaş, emeklilerin yıkılan hayallerini çizerken adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyuncağı haline geldiğini belirtti.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Erdoğan, zamlarla boğuşan emeklilere tek seferlik 5 bin TL’lik ikramiye vereceğini duyurmuştu. EYT durumunda olan kişilerin çalışmaya devam etmeleri halinde ikramiyeden faydalanamayacağının açıklanması tepkilere neden olmuştu.

Ayrıca, İkramiye düzenlemesinden sadece çalışan emeklilerin değil, 17 özel banka bünyesindeki sandıklar üzerinden emekli olan yaklaşık 150 bin kişinin de yararlanamayacağı öğrenilmişti.

Emekliler bu bilginin ardından iktidara ve Erdoğan’a isyan etti.

Hicvin ustası Emre Ulaş ise bu konuyu betimleyecek bir karikatüre imza attı. Karikatürde Erdoğan’a torununun bir yaşlının veya emeklinin oyuncağını verdiği görülüyor.

Torunu ise şöyle diyor: Al dede. Bizim oyuncakların arasında karışmış.

Öte yandan Emre Ulaş, emekli maaşlarına yapılan zamların enflasyon karşısında erimesiyle emeklilerin içinde bulunduğu içler acısı hali de çizmişti.

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