Tarihe geçecek karikatür. Emre Ulaş herkesin çözemeyeceği şekilde çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş Türkiye 100. Yılına girerken herkesin çözemeyeceği karikatürü çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarihe geçecek karikatür. Emre Ulaş herkesin çözemeyeceği şekilde çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş’ın çizdiği karikatür bu defa herkes tarafından hemen çözülemeyecek cinsten oldu.

İşte çözmekte zorlanılacak o karikatür:

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Ulaş’ın çizdiği bu karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan, fokur fokur kaynayan su içerisinde yavaşça ölümünü bekleyen bir kurbağanın ateşine odun taşıyor.

O sırada her şeyden habersiz bir şekilde ölümüne yaklaşan kurbağa da selfie çekip yaşamına devam ettiğini sanıyor.

Literatürde kaynayan kurbağayı anlatan anekdotun temel dayanağı ise; direkt kaynar suya atılan bir kurbağa öleceğini anlayıp direkt dışarı zıplar. Ama kurbağa soğuk suya konulup yavaşça ısıtıldığında neler olduğunu fark edemeyip yavaşça kaynayarak ölür.

Ulaş’ın bu karikatürü, Türkiye’nin 100. Yılına girerken vatandaşlarının içinde bulunduğu durumu özetler nitelikte oldu.

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