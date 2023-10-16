Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Orta doğuda sivilleri katleden ‘Gazze Canisi’ Netanyahu’nun karikatürünü çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emre Ulaş Gazze Canisinin Karikatürünü çizdi

Gündeme dair güncel konuları tek karede gözler önüne seren Emre Ulaş, Orta doğuda süregelen İsrail-Filistin savaşının gerçek yüzünü resmetti.

İşte o karikatür:

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1 haftadır süren savaşta Gazze’yi abluka altına alan İsrail, başta su olmak üzere gıda ve elektrik gibi temel yaşam için gerekli olan her şeyi keserek Gazzelilere insan onuruna aykırı bir şekilde davranmaya devam ediyor.

Yaşlı, çocuk ve kadın demeden herkesi hedef alan Netayahu’nun elinde bomba şeklindeki balonlarla “Bebelere balon” diyerek katliamlarına devam etmesi, Emre Ulaş tarafından: “Gazze Canisi Netanyahu” olarak nitelendirildi.

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