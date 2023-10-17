Gülelim mi ağlayalım mı karikatürü. Emre Ulaş yine ustalığını konuşturdu

Çizdiği karikatürler ile gündemi tek karede anlatan ödüllü karikatürist Emre Ulaş, son günlerde gündeme bomba gibi düşen ‘Adliyede Rüşvet Çarkı’nı çizdi.

İşte o karikatür:

Gazeteci Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı ‘Adliyede Rüşvet Çarkı’ haberinin gündemi sarsmasından sonra habere apar topar yayın yasağı getirildi.

Emre Ulaş ise çizdiği karikatürde Adalet’in temsilcisi olarak bilinen ‘Themis’ heykelinden esinlenerek, bu heykelde ‘Themis’in gözündeki bandajın birileri tarafından çıkarıldığını çizdi.