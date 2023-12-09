Erdoğan'ın eski metin yazarı Gazze'yi bombalayan İsrail'e Türkiye'den giden malları itiraf etti

İsrail’in Gazze’yi işgali iki ayı aşkın bir süredir devam ederken, Gazze’deki aralarında bebeklerin de bulunduğu sivillerin ölü sayısı her geçen gün artıyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok noktasında İsrail’e karşı protestolar düzenleniyor.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP yönetiminin İsrail’e karşı sert eleştiriler yöneltse de ekonomik ilişkiler tüm hızıyla devam ediyor. İsrail menşeili oldukları iddiasıyla dünyaca ünlü kahve zincir şubeleri ile bazı hamburgerciler saldırıların hedefi oluyor.

Son günlerde ise kamuoyunda yeni tartışma konusu ise Türk limanlarından İsrail’e giden gemi sayısının artışlar. Bazı gazeteci ve basın yayın organların da malzeme taşıyan bu gemilerin listesini yayınladı.

Bir dönem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınında bulunan ve metinlerini yazan eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki köşesinde, gemi tartışmalarına dahil oldu.

Ünal, “Kim bu ihracatçılar?” başlıklı köşe yazısında, “Gerçek olan şu ki, İsrail Gazze’de bebekleri öldürürken, bazı Türk firmaları gemilere ürünlerini doldurmuşlar ve İsrail limanlarına yollamışlar.” ifadelerini kullandı.

Ünal yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Örneğin Kasım ayında Türkiye’den İsrail’e 44 milyon dolarlık çelik, 41 milyon dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 24 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal, 30 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ürünü ihraç edilmiş.

Şimdi soru şu: İsrail Gazze’de soykırım yaparken, bebekleri, çocukları, kadınları, sivil halkı vahşice katlederken, okulları, hastaneleri vururken, 2,5 milyon insanı açlığa, susuzluğa mahkum ederken, üstelik Gazze meselesi İslami, insani ve Türkiye’nin milli meselesi iken, İsrail İstihbarat Şefi Türkiye’de insan avlayacakları tehdidiyle ülkemizin topyekun bağımsızlığını ve güvenliğini küstahça hedef alırken, İsrail’e geçen ay 302 milyon dolarlık ürün satanlar kimler, bunları taşıyanlar kimler?

Dini ile para, vicdanı ile para, vatanının bağımsızlığı, milletinin güvenliği ile para arasında kalıp parayı tercih edenler kimler?”