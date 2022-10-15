Sosyal medyada tepki toplamıştı! Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından saat 20.45'te, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında mahsur kalan işçiler varken açılış paylaşımını yapılmasını eleştirdi.

Erdoğan'ın paylaşımı gelen tepkilerin ardından silindi.