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Sosyal medyada tepki toplamıştı! Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde açılışı yapılan millet bahçesiyle ilgili paylaşımlarını, gelen tepki ve eleştiriler üzerine kaldırdı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 01:39
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Sosyal medyada tepki toplamıştı! Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı

Sosyal medyada tepki toplamıştı! Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından saat 20.45'te, "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında mahsur kalan işçiler varken açılış paylaşımını yapılmasını eleştirdi.

Erdoğan'ın paylaşımı gelen tepkilerin ardından silindi.

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Uzay Fenercioğlu
15.10.2022 01:54
Kör olanlar, diğer körlere rehberlik ederse, hep beraber uçurum dan aşağı düşerler. Açın artık gözlerinizi, sizler aslında kör değilsiniz. Kör olanlar sadece size rehberlik edenler.  
 
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