Show TV'den Erdoğan'ı değil, Kızılcık Şerbeti'ni tercih etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortak canlı yayını nedeniyle kanallarda dizilerin yeni bölümü yayınlanmazken Show TV iktidarın hedef aldığı Kızılcık Şerbeti'ni yayımlamayı tercih etti.

Show TV'den Erdoğan'ı değil, Kızılcık Şerbeti'ni tercih etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak canlı yayını nedeniyle birçok kanalda dizilerin yeni bölümü yayınlanmadı. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi sosyal medyada kullanıcıların tepkilerine neden oldu. Show TV ise aynı akşam, RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla suçlanan Kızılcık Şerbeti'ni yayınlamayı tercih etti.

Seçime 1 gün kala; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki akşam ortak yayın ile TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, Star TV, Habertürk ve birçok kanalda canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ancak ortak canlı yayın nedeniyle kanallarda yayınlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı.

Dizilerinin özet bölümü verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ortak yayının ekranlara gelmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yayın akışının değişmesine tepki gösterdi.

SHOW TV KIZILCIK ŞERBETİ'Nİ TERCİH ETTİ

Pek çok kanalın aksine ise Show TV, önceki akşam Erdoğan yerine RTÜK'ün hedefinde olan ve iktidar tarafından 'islamofobik' olmakla eleştirilen Kızılcık Şerbeti'ni yayınlamayı tercih etti.

Show TV'nin bu kararı sosyal medyada da gündem oldu.

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