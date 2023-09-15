Erdoğan’ın, Macron ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet ortaya çıktı: Hani gelecektin?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi’ne katılmıştı.

Zirve sırasında çok sayıda devlet başkanıyla bir araya gelen Erdoğan, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de ayaküstü kısa bir sohbete girmişti.

Macron, bu görüşmeye ilişkin anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan’ın sohbette Macron’a, ‘Türkiye’ye ziyaret sözünü’ hatırlatarak, “Hani gelecektin, gelmedin” dediği görülüyor.

Macron’un ise, “Gelecektim fakat orada değildiniz“ diye yanıt verdiği duyuluyor.

Erdoğan, sözlerinin devamında “Gel, okey?” derken Macron, “Evet, geleceğim” ifadelerini kullanıyor.