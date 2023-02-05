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Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazilli’de gerçekleştirdiği mitinge ‘mavi bereli işçiler’ damgasını vurdu. İşçilerin, daha önce FETÖ soruşturması kapsamında kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu’na ait fabrikada çalıştığı, bereleri ise şirketin ‘reklamımız olsun’ diyerek dağıttığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 02:12
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Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı. Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı

Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir miting gerçekleştirdi.

Miting alanının büyük bir kısmında Uğur Derin Dondurucu fabrikasında çalışan mavi bereli işçilerinin yer alması dikkat çekti.

TELE1'den Egehan Erkün’e konuşan Türk Metal Sendikası üyesi Uğur Soğutma işçileri, mitinge gitmeleri için amirleri tarafından baskıya maruz kaldıklarını iddia etti. Bazı işçilerin ise mitinge kendi isteğiyle katıldığı öğrenildi.

FABRİKA ‘REKLAM’ İÇİN BERE DAĞITTI

Mitinge saatler öncesinde götürülen işçiler, üzerinde şirket logosunun yer aldığı mavi berelerle alanda Erdoğan’ı bekledi. İşçiler, berelerin miting için fabrikada dağıtıldığını ve kendilerine, “Mitingde takın reklamımız olur” denildiğini öne sürdü.

Öte yandan işçiler; Uğur Soğutma’nın, bereleri FETÖ soruşturmasının ardından iktidara ‘şirin’ gözükmek için dağıttığını ifade etti.

FETÖ'DEN SABIKALIYMIŞ

Uğur Şirketler Grubu’na, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 2017 yılında kayyum atanmıştı. İlçede 60 yıldır faaliyet gösteren fabrikada 2 binin üzerinde işçi çalışırken, kayyum kararı 2019 yılında kaldırıldı.

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Yeter artik
5.02.2023 02:45
Hergun miting milletin isi gucu yok ayakta senin vaazlarını dinleyecek ??? Artik hergun vaaz verir , bikti millet senin bagirmandan zorla taşinmaktan , tehditinden artik yeter hergun tvde seni goruyor  
 
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