Erdoğan'ın 'çakalım' sözüne bir tepki de Muharrem İnce'den geldi

Erdoğan'ın kalabalığa seslenirken yaptığı konuşma Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından sert bir dille eleştirildi.

“HER GÜN DAHA DA SEVİYESİZLEŞİYORSUN”

Erdoğan'ın "Bunlara öyle bir çakalım ki" sözlerine tepki gösteren İnce, "Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan'ın daha önce kullandığı 'sürtük' kelimesine de göndermede bulunarak sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına önce "sürtük" dedi. Şimdi ise "bunlara öyle bir çakalım ki..." diyor. Gitmene 99 gün kaldı, bunu biliyorsun. Her gün daha da seviyesizleşiyorsun, her gün daha da çirkinleşiyorsun Erdoğan!"

AKŞENER’DE ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; “Edep yahu” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYDIN'DA NE DEMİŞTİ

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Yahu bay bay Kemal hangi yüzle kalkıp da utanmadan Menderes'e ait olan "Yeter söz milletindir" ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün ya. Bunu bir de partisinin binasına asıyor. Bay Kemal, rahmetliden sonra slogan bize aittir. Bunlarda yüz yok ki. 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki, bir daha bellerini doğrultamasınlar. Ülkemize kazandırdığımız eser, hizmetlerin en yakın şahidi sizlersiniz."