Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması. Erdoğan tarih vermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi.

ERDOĞAN, "YILBAŞINDAN ÖNCE AÇIKLANACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce açıklanacağını kaydetmişti. Erdoğan, "Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz, EYT meselesini yılbaşından önce gündemden çıkarmaktır" ifadelerini kullanmıştı.