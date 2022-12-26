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Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması. Erdoğan tarih vermişti

EYT konusunda hazırlanan düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bakan Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:10
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Erdoğan'ın tarih verdiği EYT'yle ilgili Bakan Bilgin'den yaş sınırı açıklaması

Bakan Bilgin'den EYT'de yaş sınırı açıklaması. Erdoğan tarih vermişti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı sonrası emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını bildirdi.

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi.

Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi.

ERDOĞAN, "YILBAŞINDAN ÖNCE AÇIKLANACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, EYT düzenlemesinin yılbaşından önce açıklanacağını kaydetmişti. Erdoğan, "Çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz, EYT meselesini yılbaşından önce gündemden çıkarmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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